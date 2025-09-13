Haberler

Likya Yolu'nda 70 Yaşındaki Avustralyalı Kadının Cesedi Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Likya Yolu'nda 40 metrelik uçurumda, 70 yaşındaki Avustralya uyruklu Irene Claire Dunn'ın cansız bedeni bulundu. Yürüyüş yapanların ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda cesede ulaşıldı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde Likya Yolu'nda 40 metrelik uçurumda Avustralya uyruklu Irene Claire Dunn'ın (70) cansız bedeni bulundu. Likya Yolu Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkisinde yürüyüş yapanlar, dün saat 15.30 sıralarında, sahilde kayalık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Ekipler, sarp ve kayalık arazide 3 saatlik çalışmayla Avustralya uyruklu Irene Claire Dunn'a ait olduğu belirlenen cesede ulaştı. 40 metrelik uçuruma yuvarlandığı sanılan Dunn'un cesedi, makara sistemi kurulup, halatla yukarı çekildi. Ceset, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber: Gülgün AKYOKUŞ / SEYDİKEMER (MUĞLA),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı

Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna

Sır perdesi kalkıyor! Kaçakçılık imparatorluğundan medya patronluğuna
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.