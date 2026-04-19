Libya Kıyılarında 17 Göçmenin Cansız Bedeni Bulundu

Libya'nın batısındaki Zuvare kentinde, 17 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenlerden 14'ü yasal prosedürlere uygun olarak defnedildi. Zuvare, Avrupa'ya yönelik düzensiz göç rotasında önemli bir geçiş noktasıdır.

TRABLUS, 19 Nisan (Xinhua) -- Libya'nın batısında yer alan Zuvare kentinin kıyılarında 17 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Libya Acil Tıp ve Destek Merkezi cumartesi günü yaptığı açıklamada, cansız bedenlerin 14'ünün yasal prosedürlere uygun şekilde defnedildiğini belirtti.

Libya, Avrupa'ya coğrafi yakınlığı ve uzun Akdeniz kıyı şeridi nedeniyle uzun süredir düzensiz göçmenler için önemli bir geçiş noktası konumunda.

Ülkenin en batısında yer alan sahil kenti Zuvare, başkent Trablus'a yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta ve Tunus sınırına yakın konumda bulunuyor. Kent, son yıllarda Avrupa'ya özellikle İtalya'ya yönelik düzensiz göç rotasında önemli bir çıkış noktası haline geldi.

