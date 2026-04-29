Libya'nın doğusu ve batısının bir araya geldiği "4+4 küçük masa" toplantısının ilki Roma'da yapıldı

Tarafların toplantıda Yüksek Ulusal Seçim Komisyonunun yeniden yapılandırılması konusunda anlaştığı bildirildi

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) himayesinde Libya'nın batısındaki Abdulhamid Dibeybe hükümetini temsil eden 4 isim, doğudaki Halife Hafter tarafını temsil eden 4 isim İtalya'nın başkenti Roma'da ilk toplantısını gerçekleştirdi.

UNSMIL'dan yapılan açıklamada, Roma'da gerçekleştirilen "4+4 küçük masa" toplantısının UNSMIL'ın Libya'da çıkmaza giren seçim sürecinin yeniden yürütülmesi için ortaya koyduğu yeni yol haritasının bir parçası olduğu belirtildi.

Toplantıda tarafların Yüksek Ulusal Seçim Komisyonunun yeniden yapılandırılması konusunda anlaştığı kaydedildi.

Tarafların, Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu Başkanının kim olacağı konusundaki anlaşmazlıkların giderilmesi için Libya Başsavcısının belirlediği "yetkinliği, dürüstlüğü ve tarafsızlığıyla bilinen bir hakimin" Komisyon Başkanı olarak atanması konusunda anlaştığı aktarıldı.

Toplantıda, ülkenin doğusundaki (Bingazi) Temsilciler Meclisini temsilen 3, ülkenin batısındaki (Trablus) Devlet Yüksek Konseyi'ni (Meclisin üst kanadı) temsilen 3 kişinin Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu üyesi olarak belirlendiği ifade edildi.

Toplantıda tarafların ayrıca, seçim çerçevesiyle ilgili konuları görüştüğü ve uygulanabilir seçim yasaları belirlenmesi konusunda fikir birliğine varmak amacıyla istişarelere devam etme konusunda anlaştığı kaydedildi.

Libya'da biri ülkenin batı kesimini yöneten ve başkent Trablus'ta bulunan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki "Ulusal Birlik Hükümeti", diğeri ise Temsilciler Meclisi tarafından atanan, merkezi Bingazi'de bulunan ve ülkenin doğu kesimi ile güneyindeki şehirleri yöneten Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.

Libya'nın doğusu ve batısındaki siyasilerin seçim yasaları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle ülkede yıllardır seçimler yapılamıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
