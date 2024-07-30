Libya, Nijerya ve Mali'ye 369 düzensiz göçmeni geri gönderdi

Libya makamları, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği içinde Nijerya ve Mali uyruklu 369 düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdi.

Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Yarbay Muhammed Bureydia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birimin, Libya'daki düzensiz göçmenleri geri gönderme çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Ülkelerine giden göçmenlerin gönüllülük esasıyla gönderildiğini kaydeden Bureydia, "Bugün çoğu kadın ve çocuklardan oluşan Nijeryalı 204, Mali'den 165 düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdik." ifadelerini kullandı.

Bureydia, göçmenlerin başkent Trablus'taki Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Geri Gönderme Ofisinden otobüslerle Mitiga Havalimanı'na, oradan da hava yoluyla ülkelerine teslim edileceğini aktardı.

Düzensiz göçmenlerin Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği içinde ülkelerine gönderildiğini belirten Bureydia, göçmenlerin tümünün yasa dışı yollarla Libya topraklarına girdiğini sözlerine ekledi.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.