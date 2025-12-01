Haberler

Libya Deniz Harp Okulu Öğrencilerine Sertifika Töreni Düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya Deniz Harp Okulu öğrencilerine verilen eğitimlerin tamamlandığını ve sertifikaların törenle takdim edildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Görev Grubu kapsamında HOMS Müşterek Eğitim Merkezi koordinesinde Libya Deniz Harp Okulu öğrencilerine verilen eğitimlerin tamamlandığını ve sertifikaların törenle takdim edildiğini duyurdu.

MSB'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında TCG Gediz'de, HOMS Müşterek Eğitim Merkezi Komutanlığı koordinesinde Libya Deniz Harp Okulu öğrencilerine eğitim verildi" ifadeleri kullanıldı.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından öğrencilere sertifikalarının törenle takdim edildiği bildirildi.

