Libya'da silahlı grupların çatışması nedeniyle Zaviye Petrol Rafinerisinde çalışmalar durduruldu

Libya'nın başkenti Trablus'a 40 kilometre uzaklıktaki Zaviye Petrol Rafinerisi çevresinde silahlı grupların çatışması nedeniyle ihtiyati olarak rafineride çalışmalar durduruldu.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, Zaviye Petrol Rafinerisi çevresinde silahlı grupların çatışmaları sırasında rafineriye çok sayıda ağır silah mermisinin isabet ettiği belirtildi.

Tüm personelin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, rafineride yalnız yangınlara müdahale için itfaiye ekiplerinin kaldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Zaviye Petrol Limanındaki tüm tankerlerin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Libya Ambulans ve İlk Yardım Birimi Sözcüsü Usame Ali yerel basına yaptığı açıklamada, Zaviye kentindeki çatışma bölgesine sağlık ekiplerinin giremediğini belirtti.

Ali, çatışma bölgesinde çok sayıda sivilin mahsur kaldığını kaydederek, silahlı gruplara çatışmaları durdurmaları çağrısında bulundu.