Haberler

Libya'da silahlı grupların çatışması nedeniyle Zaviye Petrol Rafinerisinde çalışmalar durduruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya'nın Trablus'a yakın Zaviye Petrol Rafinerisi çevresinde silahlı gruplar arasında çatışmalar patlak verdi. Rafinerideki tüm işler durdurulurken, sağlık ekiplerinin bölgeye giremeyeceği bildirildi. Çatışmalar nedeniyle birçok sivilin mahsur kaldığı belirtildi.

Libya'nın başkenti Trablus'a 40 kilometre uzaklıktaki Zaviye Petrol Rafinerisi çevresinde silahlı grupların çatışması nedeniyle ihtiyati olarak rafineride çalışmalar durduruldu.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) yapılan açıklamada, Zaviye Petrol Rafinerisi çevresinde silahlı grupların çatışmaları sırasında rafineriye çok sayıda ağır silah mermisinin isabet ettiği belirtildi.

Tüm personelin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, rafineride yalnız yangınlara müdahale için itfaiye ekiplerinin kaldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Zaviye Petrol Limanındaki tüm tankerlerin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Libya Ambulans ve İlk Yardım Birimi Sözcüsü Usame Ali yerel basına yaptığı açıklamada, Zaviye kentindeki çatışma bölgesine sağlık ekiplerinin giremediğini belirtti.

Ali, çatışma bölgesinde çok sayıda sivilin mahsur kaldığını kaydederek, silahlı gruplara çatışmaları durdurmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı

"Nerelisin?" sorusuna verdiği yanıt Rus askerlerini şaşkına çevirdi
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma
82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Aykut Kocaman'a kötü haber! İstediği olmayabilir

Camiayı ikiye bölen Kocaman hakkında yeni gelişme