Trablus'ta Maç Sonrası Gösteriler: Başbakanlıkta Yangın

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki futbol takımının maçı sonrası taraftarlar arasında çıkan olaylar başbakanlık binasına sıçradı ve yangın çıktı. İtfaiye müdahale ederken resmi açıklama henüz yapılmadı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Suveyhli ve İttihad futbol takımlarının taraftarları arasında maç sonrası çıkan olaylar, Trablus'taki başbakanlık binası yakınlarına kadar ulaştı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, sokak gösterilerine dönüşen olaylarda başbakanlık binasının bir kısmında yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesine ilişkin görüntüler ise sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Olaylara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
