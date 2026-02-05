Haberler

Libya Başbakanı, silahlı saldırıda öldürülen Seyfülislam Kaddafi'nin yakınları ve kabilesine başsağlığı diledi

Libya Başkanı Abdulhamid Dibeybe, suikast sonucu hayatını kaybeden Seyfülislam Kaddafi'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Dibeybe, ülkenin zor dönemlerden geçtiğini ve istikrar için hesap verilebilirliğe vurgu yaptı.

Libya Başkanı Abdulhamid Dibeybe, silahlı saldırıda öldürülen ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin yakınlarına ve kabilesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Dibeybe, sosyal medya hesabından Seyfülislam için paylaştığı taziye mesajında, ülkesinin zor zamanlardan geçtiğini belirtti.

"Suikast ve dışlama yolları hiçbir zaman istikrar yaratmadı; aksine, bölünmeleri derinleştirdi ve ulusal hafızayı yaralarla doldurdu." diyen Dibeybe, hesap verilebilirliğin sağlanması için devlet kurumlarına güvenilmesi gerektiğini vurguladı.

Dibeybe, silahlı saldırıda öldürülen Seyfülislam'ın ailesi, yakınları ve Kaddafi kabilesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Libya'nın 2011'de öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam, 3 Şubat'ta başkent Trablus'un 170 kilometre güneyindeki Zintan kentinde silahlı bir grubun saldırısı sonucu öldürülmüştü.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
