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Libya Başbakanı Küresel Göç Mutabakatı'na Çekincelerini Dile Getirdi

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kabul edilen Küresel Göç Mutabakatı konusunda çekincelerini dile getirdi. Dibeybe, yasa dışı göçü meşrulaştırmayı hedefleyen mutabakatın mülteci ve göçmen kavramlarını karıştırdığını belirtti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "yasa dışı göçü meşrulaştırmayı, mülteci ve göçmen kavramlarını karıştırmayı hedeflediği" gerekçesiyle 2018'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen Küresel Göç Mutabakatı konusunda çekinceleri olduğunu söyledi.

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Dibeybe, Arap Birliği'nin Mısır'ın başkenti Kahire'deki merkezinde düzenlenen "Arap Coğrafyasında Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç İçin Küresel Mutabakatın İkinci Bölgesel İnceleme Konferansı"na katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Dibeybe, "Yasa dışı göçü meşrulaştırmayı, mülteci ve göçmen kavramları ile menşe, geçiş ve hedef ülkeler arasındaki ayrımı karıştırmayı amaçladığı için BMGK'de 2018'de kabul edilen Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç İçin Küresel Mutabakat'a dair Libya'nın çekinceleri var." ifadelerini kullandı.

Libya'nın yasa dışı göçün engellenmesi için hedef Avrupa ülkeleri ile koordinasyon halinde olduğunu kaydeden Dibeybe, 17 Temmuz'da ülkesinin yasa dışı göçün tartışılacağı Trans-Akdeniz Göç Forumu'na ev sahipliği yapacağının bilgisini verdi.

Arap ülkeleri 41 milyon göçmen ve mülteciye ev sahipliği yapıyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da Arap ülkelerinin 41,4 milyon mülteci ve göçmene ev sahipliği yaptığını, 32,8 milyon mülteci ve göçmenin de menşei olduğunu kaydetti.

Ebu Gayt, Arap coğrafyasındaki savaş ve çatışmalar nedeniyle göç ve yerinden edilme sayılarında endişe verici bir artış olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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