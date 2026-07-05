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Eski İsrail Savunma Bakanı, İsrail ordusunun 10 gün içinde mühimmatının tükeneceğini söyledi

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Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Netanyahu hükümetini eleştirerek ordunun 10 gün içinde mühimmatının tükeneceğini iddia etti. Ayrıca Haredi muafiyet yasasını ve Gazze'deki durumu da eleştirdi.

Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini eleştirerek İsrail ordusunun 10 gün içinde mühimmatının tükeneceği iddiasında bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Liberman, hükümetin Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilere yönelik zorunlu askerlik konusundaki tutumunu da eleştirdi.

Liberman, Netanyahu hükümetini, koalisyonu bir arada tutabilmek için ülkeyi mahvetmeye hazır olmakla suçlayarak, "10 gün içinde İsrail ordusunun mühimmatı kalmayacak." ifadesini kullandı.

Haredileri zorunlu askerlikten muaf tutacak yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Liberman, söz konusu yasanın asker kaçaklığını meşrulaştırdığını söyledi.

Liberman, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın kontrolünü sıklaştırdığını ve yeniden roket üretmeye başladığını iddia etti.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, "askeri kapasitelerini hızla inşa ettikleri" iddialarına ilişkin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarını meşrulaştırmak amacıyla propaganda yaptığı açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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