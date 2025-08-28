Liberal Demokrat Lideri Ed Davey, Trump'ın Ziyaretine Boykot Kararı Aldı

İngiltere Parlamentosunun üçüncü büyük grubu olan Liberal Demokratların lideri Ed Davey, "Gazze'deki acının devam etmesini seçtiği" için ABD Başkanı Donald Trump onuruna Londra'da verilecek yemeği boykot edeceğini açıkladı.

Davey, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın eylülde İngiltere'ye gerçekleştireceği resmi ziyarette onuruna verilecek yemek için kendisi ve eşine de davetiye gönderildiğini kaydetti.

Windsor Kalesinde yapılacak yemeğe katılmayacağını kaydeden Davey, buna gerekçe olarak Gazze'de yaşananları göstererek şunları söyledi:

"Trump, bunu durduracak tek kişi. Gazze saldırılarını durdurması ve kıtlığa sebep olan yardım ablukasını kaldırması için Başbakan Netanyahu'ya baskı yapabilirdi. Hamas'ın elindeki esirlerin salıverilmesini için Katar ve Körfez ülkeleri üzerindeki etkisini kullanabilirdi. İsteseydi ateşkes için zorlar, İsrail ve Filistin'i iki devletli çözümle kalıcı barış yoluna sokabilirdi. Ama Trump, Trump olduğu için acının devam etmesine izin vermeyi seçti."

Davey, Trump'ın İngiltere ziyaretinde bu gerçeklerin yüzüne vurulmayacağı korkusunu taşıdığını da vurgulayarak, "Bu nedenle harekete geçmeye karar verdim. Trump ve (İngiltere Başbakanı) Keir Starmer'a artık görmezden gelemeyecekleri mesajını vermek istiyorum. Gazze'deki insani kriz sona ermeli." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan da boykot kararını duyuran Davey, "Tüm bunları durdurma sorumluluğunun onda (Trump) olduğuna inandığımızı söylemeden ülkemizden ayrılmasına izin veremeyiz. Daveti boykot etmek, Trump ve Starmer'a bu mesajı iletmenin yollarından biri. Biz sesimizi yükselteceğiz, onlar harekete geçecek. Trump, bu insani krizi sona erdirmek zorunda." dedi.