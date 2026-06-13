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Kimliğini Kaybeden Öğrenci İçin Polis Seferber Oldu

Kimliğini Kaybeden Öğrenci İçin Polis Seferber Oldu
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde LGS sınavı öncesi kimliğini kaybeden öğrenci, polis ekiplerinin yardımıyla geçici kimlik çıkararak sınava zamanında yetişti.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi kimliğini kaybeden öğrenci için polis seferber oldu. İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürülüp geçici kimlik çıkarılan öğrenci, sınava yetiştirildi.

Deniz Yıldızları Ortaokulu'nda sınava girecek olan öğrenci, kimliğini kaybettiğini fark edip, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Darıca Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memurları, öğrenciyi motosikletle Darıca İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Burada öğrenci için kısa sürede geçici kimlik belgesi düzenlendi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından polis ekipleri öğrenciyi sınava gireceği Deniz Yıldızları Ortaokulu'na ulaştırdı. Öğrenci, LGS sınavına zamanında giriş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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