Hatay'da LGS'ye geç kalan öğrenciyi sınava yetiştiren polis ödüllendirildi
Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, LGS sınavında geç kalma riski yaşayan öğrenciyi sınav merkezine zamanında ulaştıran emniyet personelini kabul ederek teşekkür etti ve hediyeler takdim etti.
HATAY İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, hafta sonu gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında geç kalma riski yaşayan öğrencinin sınav merkezine zamanında ulaştırılmasını sağlayan emniyet personelini kabul etti.
Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Nacioğlu ile birlikte görevli emniyet personelini kabul eden Yılmaz, göstermiş oldukları duyarlılık ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ve takdirlerini iletip çeşitli hediyeler takdim etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı