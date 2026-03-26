Göç yolundaki leylek sürüsü İstanbul semalarında

Göç yolundaki leylek sürüsü, mola verdikleri Bakırköy Ataköy'de görüntülendi.

Bahar aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla güneydeki ülkelerden kuzeye göç eden leylekler, kentin bazı noktalarında mola veriyor.

Ataköy'de görüntülenen leylek sürüsü, yeşil ve ağaçlık alanlar ile parklarda dinlenip beslendi.

Leylekler bir süre sonra termal hava akımının da etkisiyle yeniden havalanıp üreme bölgeleri olan Doğu Avrupa bölgelerine doğru göç yolculuklarına devam etti.