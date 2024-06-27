Levent Yüksel 30. Yıl Konseri AKM'de Büyük İlgi Gördü
Türk pop müziğinin usta ismi Levent Yüksel, müzik kariyerinin 30. yıl dönümünü Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirdiği konserle kutladı. Tüm biletlerin tükendiği konser, dinleyicilerden büyük ilgi gördü. Hayranları, Yüksel'in performansına coşkuyla eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.
Türk pop müziğinin usta ismi Levent Yüksel, müzik kariyerinin 30. yıl dönümünü Atatürk Kültür Merkezinde ( Akm ) gerçekleştirdiği konserle kutladı.
Müzik hayatına 1993'te çıkardığı "Medcezir" albümüyle başlayan şarkıcı, 30 yıllık müzik yolculuğunda iz bırakmış eserlerini AKM'de senfoni orkestrası eşliğinde seslendirdi.
Tüm biletlerin tükendiği konser, dinleyicilerden büyük ilgi gördü. Hayranları, Yüksel'in performansına coşkuyla eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.