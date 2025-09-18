Letonya, Hava Saha Kısıtlamalarını Uzattı

RİGA, 18 Eylül (Xinhua) -- Letonya, Belarus ve Rusya ile olan sınırları boyunca hava sahasında uyguladığı kısmi uçuş kısıtlamalarını uzattı.

Bu kapsamda 18 Eylül'de başlayan uçuş kısıtlamaları, 8 Ekim'e kadar sürecek ve saat 20.00-07.00 arasında uygulanacak.

Letonya Savunma Bakanlığı, çarşamba günü yaptığı açıklamada söz konusu kısıtlamaların, Letonya Silahlı Kuvvetleri'nin kısıtlanan hava sahasını tam olarak denetlemesini, akustik hava gözetleme sistemlerini yoğun biçimde test etmesini, insansız hava aracı (İHA) ve İHA savar simülasyonları yürütmesini ve mobil savaş birimlerini konuşlandırıp eğitmesini sağladığını belirtti.

Polonya hava sahasına giren çok sayıda İHA'nın düşürülmesinin ardından Letonya 11 Eylül'de doğu sınırları boyunca hava sahasını kapatmıştı. Polonya, AB ve NATO, bu İHA'ları Rusya'nın fırlattığını iddia ederken, Rusya'ysa bu suçlamaları reddetmişti.