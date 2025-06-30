LEMAN Dergisine Tepki: Protestolar ve Arbede
LEMAN dergisinin yayınladığı dini değerleri alenen aşağılayan karikatür nedeniyle soruşturma başlatıldı. Tepkiler üzerine derginin bulunduğu sokakta protestolar düzenlendi ve güvenlik güçleri sokağı kapattı. Göstericilerle çevik kuvvet arasında arbede yaşandı.
LEMAN dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında yayınlanan dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikteki karikatür hakkında soruşturma başlatıldı. Karikatüre tepki gösteren bir grup, derginin Beyoğlu'ndaki binasının bulunduğu sokağa geldi. Güvenlik gerekçesiyle sokağı kapatan çevik kuvvet ekipleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Bölgedeki protestolar devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel