LEMAN Dergisine Tepki: Protestolar ve Arbede

LEMAN dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında yayınlanan dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikteki karikatür hakkında soruşturma başlatıldı. Karikatüre tepki gösteren bir grup, derginin Beyoğlu'ndaki binasının bulunduğu sokağa geldi. Güvenlik gerekçesiyle sokağı kapatan çevik kuvvet ekipleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Bölgedeki protestolar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel