Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Gözaltına Alındı

Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Gözaltına Alındı
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Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürünün yayımlanması nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Leman dergisinin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çiziminin Leman dergisinde yayımlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, yurt dışından Türkiye'ye girişinde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, Özdemir'in içinde bulunduğu Fransa'dan gelen uçak havalimanına iniş yaptıktan sonra merdivenle kapıya yanaştı.

Uçak çıkışında polisler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Savcılığının hakkındaki yakalama kararını Özdemir'in yüzüne okudu.

Özdemir, gözaltına alınarak ifadesinin alınması için savcılığa sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, Müessese Müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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