Leman Dergisi'nde Karikatür Skandalı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çizimi yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri sona erdi.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Leman dergisinin Yazı İşleri Müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ve Müessese Müdürü Ali Yavuz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılık, Pehlevan'ı "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, diğer şüpheliler Aknar, Okçu ve Yavuz'u "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Sulh ceza hakimliği, Pehlevan'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Aknar, Okçu ve Yavuz'un "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.