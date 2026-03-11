Le Trio Joubran üyeleri doğdukları topraklarda iftar verdi

Haberler

Gazze'de süren zorlu yaşam koşulları içinde Ramazan ayında anlamlı bir dayanışma örneği yaşandı. Filistinli müzisyen kardeşlerden oluşan Le Trio Joubran, Türkiye'de gerçekleştirdikleri konser turnesinden elde ettikleri geliri Gazze'de iftar sofraları kurmak için kullandı. Kurulan iftar sofraları, hem bölgedeki ihtiyaç sahiplerini aynı sofrada buluşturdu hem de sanatın dayanışma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

  • Le Trio Joubran, Türkiye'deki konser turnesinden elde edilen gelirle Gazze'de ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kurdu.
  • İftar organizasyonuna AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan destek verdi.

Filistinli ud virtüözleri Le Trio Joubran, Türkiye'de gerçekleştirdikleri konser turnesinin gelirini anlamlı bir dayanışmaya dönüştürdü. Filistinli müzisyen kardeşler, turneden elde edilen gelirle Gazze'de ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kurarak Ramazan ayında dayanışma örneği sergiledi.

TÜRKİYE TURNESİNİN GELİRİ GAZZE'YE

Samir Joubran, Wissam Joubran ve Adnan Joubran kardeşlerden oluşan grup, Türkiye'de verdikleri konserlerden elde edilen gelirle Gazze'de iftar organizasyonu düzenledi. Ramazan ayı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda kişi aynı sofrada bir araya geldi.

AK PARTİLİ VEKİL HASAN TURAN'DAN DESTEK

İftar organizasyonu DHD Prodüksiyon tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe ayrıca TBMM İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da destek verdi.

Ramazan ayında gerçekleştirilen bu organizasyon, Gazze'de zor şartlar altında yaşayan insanlar için hem bir iftar buluşması hem de dayanışma mesajı olarak değerlendirildi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
