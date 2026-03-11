Le Trio Joubran üyeleri doğdukları topraklarda iftar verdi

Filistinli ud virtüözleri Le Trio Joubran, Türkiye'de gerçekleştirdikleri konser turnesinin gelirini anlamlı bir dayanışmaya dönüştürdü. Filistinli müzisyen kardeşler, turneden elde edilen gelirle Gazze'de ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kurarak Ramazan ayında dayanışma örneği sergiledi.

TÜRKİYE TURNESİNİN GELİRİ GAZZE'YE

Samir Joubran, Wissam Joubran ve Adnan Joubran kardeşlerden oluşan grup, Türkiye'de verdikleri konserlerden elde edilen gelirle Gazze'de iftar organizasyonu düzenledi. Ramazan ayı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda kişi aynı sofrada bir araya geldi.

AK PARTİLİ VEKİL HASAN TURAN'DAN DESTEK

İftar organizasyonu DHD Prodüksiyon tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe ayrıca TBMM İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da destek verdi.

Ramazan ayında gerçekleştirilen bu organizasyon, Gazze'de zor şartlar altında yaşayan insanlar için hem bir iftar buluşması hem de dayanışma mesajı olarak değerlendirildi.