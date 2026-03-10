Haberler

Filistinli Le Trio Joubran, CSO Ada başkentte sahne aldı

Filistinli Le Trio Joubran, CSO Ada başkentte sahne aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistinli müzisyenler Adnan ve Wissam Joubran, kardeşleri Samir'in yokluğuna rağmen Ziraat Bankası Ana Salon'da anlam dolu bir konser verdi. Konserde barış ve özgürlük temaları seslendirildi.

Filistinli Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerin oluşturduğu Le Trio Joubran, CSO Ada Ankara'da konser verdi.

Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konserde, Filistin müziğinin önde gelen topluluklarından Le Trio Joubran, eserlerini Ankaralı sanatseverler için seslendirdi.

Üç kardeşten oluşan grubun üyelerinden Samir Joubran, Filistin'deki savaş nedeniyle konsere katılamadı. Konserde Samir Joubran'ın sahnedeki yeri boş bırakılırken, sandalyesi hazır bulunduruldu.

Adnan ve Wissam Joubran'ın sahne aldığı konserde seslendirilen eserlerde barış, özgürlük ve Filistin halkının yaşadığı acılara dair temalar öne çıktı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşlı adam metruk binada darp edilerek öldürülmüş halde bulundu

Metruk binada kan donduran olay! Yaşlı adam korkunç şekilde bulundu
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
ABD'li Senatör: İran'a asker gönderme yolunda ilerliyoruz

Kongre'deki İran brifinginden çıkan Demokrat senatör sinyali verdi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Yaşlı adam metruk binada darp edilerek öldürülmüş halde bulundu

Metruk binada kan donduran olay! Yaşlı adam korkunç şekilde bulundu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ekibimiz Körfez Bölgesi'ne doğru yola çıktı

Ukrayna resmen duyurdu: Ekibimiz yola çıktı
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek