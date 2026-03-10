Filistinli Le Trio Joubran, CSO Ada başkentte sahne aldı
Filistinli müzisyenler Adnan ve Wissam Joubran, kardeşleri Samir'in yokluğuna rağmen Ziraat Bankası Ana Salon'da anlam dolu bir konser verdi. Konserde barış ve özgürlük temaları seslendirildi.
Üç kardeşten oluşan grubun üyelerinden Samir Joubran, Filistin'deki savaş nedeniyle konsere katılamadı. Konserde Samir Joubran'ın sahnedeki yeri boş bırakılırken, sandalyesi hazır bulunduruldu.
Adnan ve Wissam Joubran'ın sahne aldığı konserde seslendirilen eserlerde barış, özgürlük ve Filistin halkının yaşadığı acılara dair temalar öne çıktı.