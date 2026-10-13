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LDH, lise eylemlerinde polis şiddetine dair yaklaşık 100 şikayet aldı

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LDH, lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları talebiyle yaklaşık bir aydır süren eylemlerde polis şiddetine ilişkin yaklaşık 100 şikayet aldığını duyurdu. LDH Başkanı Tehio polisin müdahalesini kınadı; eylemlerde 6 bin 877 kişi gözaltına alındı, 1000'i aşkın kişi yaralandı.

Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH), lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları talebiyle yaklaşık bir aydır düzenlediği eylemlerde polisin orantısız güç kullanımına ilişkin yaklaşık 100 şikayet aldığını bildirdi.

Fransa merkezli insan hakları kuruluşu LDH'nin açıklamasına göre, ülkedeki lise eylemlerinde polis şiddetini soruşturmak amacıyla yaklaşık bir hafta önce kurulan çevrim içi platforma çok sayıda başvuru yapıldı.

Eylemlerdeki polis şiddetini kayıt altına almak ve gerektiğinde yasal yollara başvurulmasını kolaylaştırmak amacıyla kurulan platformda, maruz kalınan ya da tanık olunan polis şiddetiyle ilgili yaklaşık 100 şikayette bulunuldu.

France Inter'e konuşan LDH Başkanı Nathalie Tehio, birçok gencin ilk kez bir eyleme katıldığını belirterek, polisin eylemcilere müdahalesini kınadı.

Tehio, güvenlik güçlerinin gençleri "korunması gereken değil baskı altına alınması gereken" kişiler olarak gördüğünü ifade etti.

Fransa'da yaklaşık bir aydır devam eden eylemlerde polis şiddeti tartışma yaratırken, eylemlerde şu ana kadar 6 bin 877 kişi gözaltına alındı, 21 kişi tutuklandı.

Ayrıca eylemlerde 1000'i aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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