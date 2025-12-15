Haberler

Suriye'nin Lazkiye ilinde Hristiyan vatandaşlar Noel için ağaçları ışıklandırdı

Suriye'nin Lazkiye ilinde Hristiyan vatandaşlar Noel için ağaçları ışıklandırdı
Suriye'nin Lazkiye ilinde, Hristiyanlar Noel kutlamaları kapsamında sokakları süsledi ve geleneksel etkinlikler düzenledi. Güvenlik önlemleri altında yapılan kutlamalar, bu yıl bir gün uzatılarak dört gün sürdü.

Suriye'nin Lazkiye ilinde, genel güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerle Noel kutlamaları kapsamında Hristiyanlar sokakları süsleyerek ağaçları süsleyerek ışıklandırdı.

Lazkiye'deki "İsa'nın Kutsal Kalbi Kilisesi"nde her yıl çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Hanadi Naelebend, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl da el yapımı ürünler, süslemeler ve Noel ağacı aydınlatma etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kutlamaların genellikle üç gün sürdüğünü ifade eden Naelebend, yoğun ilgi nedeniyle bu yıl etkinliklerin bir gün uzatılarak toplam dört gün yapılacağını belirtti.

Naelebend, Hz. İsa'nın dünyada barışın sembolü olduğunu vurgulayarak, Suriye'den tüm dünyaya rahmet, sevgi ve barış dolu bir yeni yıl temennisinde bulundu.

Kutlamalara katılan İvan Huvan ise Lazkiye'de güvenlik durumunun iyi olduğunu belirterek, bayram havasının halkın mutluluğuna yansıdığını söyledi.

Huvan, Noel ağacının ışıklarının ülkenin her yanına yayılmasını ve hiç sönmemesini temenni etti.

Lazkiye Üniversitesi öğrencisi Nanesi Huri da Tartus ilinden arkadaşlarıyla birlikte kutlamalara katıldığını belirterek, bölgenin genellikle çok kalabalık olduğunu dile getirdi.

Kutlamaların genel güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde güvenli bir ortamda gerçekleştiğini ifade eden Huri, Suriye halkına mutluluk ve esenlik diledi.

