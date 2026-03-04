Haberler

Rusya ve Irak dışişleri bakanları, İran'la ilgili durumu görüştü

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yaşanan gelişmeleri kurumsal perspektiften ele alarak askeri eylemlerin durdurulması gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile telefonda ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ile İran'ın misillemesi sonrası yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Hüseyin telefon görüşmesi yaptı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ile İran'ın misillemesi sonrası yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki bakan, askeri eylemlerin durdurulması, durumun siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürülmesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov ve Hüseyin, ilgili taraflara sivil altyapı unsurlarına yönelik saldırılardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
