Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden saldırılarına karşı ortak adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran tarafının talebi üzerine, Lavrov ve Erakçi telefonda görüştü.

Bakan Erakçi görüşmede, ABD ve İsrail'in saldırganlığını püskürtmek için attıkları adımlar hakkında Lavrov'a bilgi verdi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acilen toplanmasını talep ettiklerini aktardı.

Bakan Lavrov da görüşmede, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik uluslararası hukukun ilke ve normlarını ihlal ederek sebepsiz yere gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı kınayıp, bunun bölgesel ve küresel istikrar ile güvenlik için vahim sonuçlar doğuracağını" belirtti.

Lavrov, İran'a yönelik saldırıların durdurulması ve durumun siyasi diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, bu süreçte Rusya'nın yardımcı olmaya hazır olduğunu dile getirdi.

