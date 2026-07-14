Çanakkale'de alev alev yanan TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde bir TIR'ın dorsesi seyir halindeyken alev alev yandı. TIR'ın dorsesi yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Güreci mevkisinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen TIR'ın dorsesi seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Şoför, TIR'ı yol kenarına park ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ve orman işçilerinin müdahalesi sonucu yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınırken, TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı