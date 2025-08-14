Lapseki'de şehit annesine ziyaret

Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, Nusretiye köyünde 1993 yılında Bingöl'de şehit olan İsmail Yılmaz'ın annesi Sevim Yılmaz'ı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Ekinci'ye, İl Genel Meclisi Grup Başkanı Halil Özer, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Gürşen, İlçe Jandarma Komutanı Berat Demirtuğ, İlçe Müftüsü Rahmi Temiz, Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, Vakıf Müdürü Ayhan Güler ve köy muhtarı Şerif Fidan eşlik etti.

Heyet, şehit annesiyle bir süre sohbet ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.