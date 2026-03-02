Haberler

Lapseki'de ortaokul öğrencileri vatandaşlara pide ikram etti

Lapseki'de ortaokul öğrencileri vatandaşlara pide ikram etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu öğrencileri 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında vatandaşlara pide ikram etti. Fatih Camisi'nde bir araya gelen öğrenciler, mahalle sakinlerine sıcak ramazan pideleri dağıtarak paylaşma kültürünü yaşattı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu öğrencileri vatandaşlara pide ikram etti.

"Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan "Benim Mahallem Benim Camim" projesi ekibi, ramazan ayının manevi atmosferini ve paylaşma kültürünü sokağa taşıdı."

Gazi Süleyman Mahallesi'nde bulunan Fatih Camisi'nde bir araya gelen öğrenciler, cami cemaatini kapıda karşıladı. Öğrenciler, yanlarında getirdikleri sıcak ramazan pidelerini vatandaşlara ikram etti.

Öğretmenleri eşliğinde mahalle turuna çıkan öğrenciler, evlerin kapılarını tek tek çalarak mahalle sakinlerine ramazan pidesi dağıttı.

Ramazan ayının coşkusunu ve samimiyetini her eve ulaştırmayı hedefleyen proje, mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin
İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu! Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor

İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Türkiye'den İran kararı! Kapılar karşılıklı kapatıldı
ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

Görüntüler yayınlandı! İddia doğruysa savaşta tansiyon epey yükselecek
Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
İran'dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

ABD iddiası gündem yarattı, İran cephesinden jet yalanlama geldi
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev

Savaş altını vurdu! Piyasalar açıldı, Kapalıçarşı alev alev