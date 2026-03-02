Lapseki'de ortaokul öğrencileri vatandaşlara pide ikram etti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu öğrencileri vatandaşlara pide ikram etti.

"Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan "Benim Mahallem Benim Camim" projesi ekibi, ramazan ayının manevi atmosferini ve paylaşma kültürünü sokağa taşıdı."

Gazi Süleyman Mahallesi'nde bulunan Fatih Camisi'nde bir araya gelen öğrenciler, cami cemaatini kapıda karşıladı. Öğrenciler, yanlarında getirdikleri sıcak ramazan pidelerini vatandaşlara ikram etti.

Öğretmenleri eşliğinde mahalle turuna çıkan öğrenciler, evlerin kapılarını tek tek çalarak mahalle sakinlerine ramazan pidesi dağıttı.

Ramazan ayının coşkusunu ve samimiyetini her eve ulaştırmayı hedefleyen proje, mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.