Lapseki'de Geleneksel Deve Gösterisi İçin Davet Turu Düzenlendi
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 12. Geleneksel Lapseki Folklorik Deve Gösterisi öncesinde davul ve zurna eşliğinde düzenlenen şehir turuyla vatandaşlar etkinliğe davet edildi. Etkinlik, yarın Dalyan Halk Plajı arkasındaki alanda gerçekleştirilecek.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenecek deve gösterilerine vatandaşlar davul ve zurnalı şehir turuyla davet edildi.
İlçede bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilecek, "Geleneksel Lapseki Folklorik Deve Gösterisi" öncesi davet gezisi düzenlendi.
Davul ve zurna eşliğinde şehir turu yaptırılan develer vatandaşlara tanıtıldı.
Lapseki Deveciler Derneği tarafından düzenlenen etkinlik yarın, Dalyan Halk Plajı arkasındaki alanda gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel