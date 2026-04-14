İsrail muhalefet lideri: "İtalya'nın savunma anlaşmasını askıya alması, hükümetin utanç verici başarısızlığıdır"

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, İtalya'nın savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya almasının Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "utanç verici başarısızlığı" olduğunu söyledi.

Ana muhalefet lideri Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İtalya'nın güvenlik anlaşmasını askıya almasına ilişkin hükümeti eleştirdi.

Lapid, "İtalya'nın İsrail ile savunma anlaşmasını askıya alma kararı, başbakanın ve var olmayan dışişleri bakanının bir başka utanç verici başarısızlığıdır." ifadesini kullandı.

İtalya Başbakanı Georgia Meloni'nin de İsrail hükümeti gibi "sağcı-muhafazakar kampta" yer aldığını belirten Lapid, Netanyahu hükümetinin buna rağmen İsrail'in çıkarlarını korumakta başarısız olduğunu vurguladı.

İtalya ile İsrail ilişkilerinde tansiyon Lübnan dolayısıyla yükseldi

İtalya-İsrail ilişkileri, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki İtalyan askeri araç konvoylarına, İsrail ordusunca açılan ateşler dolayısıyla son günlerde gerilmişti.

8 ve 12 Nisan'da meydana gelen olaylarda İtalyan askerlerinin de bulunduğu UNIFIL konvoylarına, İsrail ordusunca uyarı ateşi açıldığı basına yansımıştı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 8 Nisan'daki olayın ardından İsrail'in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled'in dışişleri bakanlığına çağrılması talimatını vermişti.

Son olarak Bakan Tajani'nin, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yaptığı ziyaret sırasında, İsrail'in sivilleri hedef alan "kabul edilemez" saldırıları karşısında dayanışma göstermek için Lübnan'a gittiğini ifade etmesi, İsrail'in tepkisini çekmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Tajani'nin sözlerini protesto etmek üzere dün İtalya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Luca Ferrari'yi bakanlığa çağırmıştı.