Haberler

İsrail ana muhalefet lideri Lapid, ABD ile İran arasında olası anlaşmayı "felaket" olarak nitelendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmanın felaket olacağını söyledi. Lapid ayrıca Başbakan Netanyahu'yu Gazze, Lübnan ve İran'daki savaşlarda başarısız olmakla suçladı.

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, ABD ile İran arasında olası anlaşmanın "felaket" olacağını söyledi.

Lapid, Kudüs'ün batısındaki İsrail parlamento binasında düzenlenen basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu bölgedeki savaşlarda başarısız olmakla suçladı.

Savaşın bitirilmesi hedefiyle İran ile ABD arasında sağlanması muhtemel anlaşmayı "felaket" olarak nitelendiren Lapid, "Süreç son derece kötü yönetildi ve olmaması gereken her şey oldu." dedi.

Lapid, "İsrail açısından en kötüsü ise bu anlaşmanın bizim olmadığımız bir müzakere masasında yazılmış olması." ifadesini kullandı.

Netanyahu hükümetini başarısızlıkla suçlayan Lapid, şunları kaydetti:

"Hükümet Gazze'de, Lübnan'da ve İran'daki savaşlarda başarısız oldu. Gazze, Lübnan ve İran'da İsrail devleti değil, bilakis hükümet başarısızdır. Netanyahu, bazı yeteneklere sahip ancak artık yaşlandı, yorgun düştü ve devlet idaresinde yetkin olmayan kişiler tarafından çevrelendi."

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere sürecinin halen devam ettiğini ve düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi

CHP'de yeni dönemin başlangıcının en çarpıcı fotoğrafı
Elazığ'da korkunç olay: 6 gün önce ölen gurbetçinin cesedi bulundu

Oteli saran koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Tam 6 gün...
Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango

Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Rakam öyle böyle değil

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti
Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor
Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı

Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Süper Lig'i kasıp kavururlar