Laos: Tek Çin İlkesini Kararlılıkla Destekliyoruz

VİYENTİYAN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Laos Dışişleri Bakanlığı, tek Çin ilkesine verdikleri kararlılıkla bağlı olduklarını söyledi.

Bakanlık çarşamba günü yaptığı açıklamada Taiwan meselesine yönelik istikrarlı tutumunu yineleyerek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı Kararı ile tek Çin ilkesine olan kararlı desteğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca Taiwan'ı Çin Halk Cumhuriyeti topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak tanıdığını vurgulayan bakanlık, her türlü ayrılıkçı girişime ve Çin'in iç işlerine müdahaleye karşı olduklarını belirtti.

