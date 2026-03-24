Çin Dışişleri Bakanı: Lancang-Mekong İşbirliği Derinleşiyor

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, başkent Beijing'de düzenlenen, ilk Lancang- Mekong İşbirliği Liderler Toplantısı'nın 10. yıldönümünü kutlama resepsiyonunda konuşma yaptı, 23 Mart 2026.

Wang pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir tohumdan devasa bir ağaca dönüşen Lancang-Mekong İşbirliği'nin insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etme konusunda örnek teşkil ettiğini söyledi.

Wang, son on yılda Lancang-Mekong İşbirliği ülkelerinin geleceklerini daha da yakınlaştırdığını, kalkınma ivmesini güçlendirdiğini, güvenlik temelini sağlamlaştırdığını ve halklar arası etkileşimi derinleştirdiğini belirtti. (Fotoğraf: Dai Tianfang/Xinhua)

