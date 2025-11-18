Lamb of God, 16 Yıl Aradan Sonra İstanbul'da Konser Verecek
ABD'li metal müzik grubu Lamb of God, 24 Temmuz 2026'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. 30 yıllık kariyerlerinde 11 albüm yayınlayan grup, Bonus Parkorman'da konser verecek. Konser öncesinde İsveçli Orbit Culture ve Black Tooth sahne alacak.
Grup, Stagepass organizasyonuyla 24 Temmuz 2026'da Bonus Parkorman'da hayranlarıyla buluşacak.
Kariyerlerinde 30 yılı geride bırakan ve 11 albüm yayınlayan grup üyeleri, konserde sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek.
Lamb of God grubunun performansından önce İsveçli Orbit Culture ile Black Tooth sahne alacak.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel