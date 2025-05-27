Lale Tara Sanat Bursu Başvuruları 2 Haziran'da Başlıyor

ENKA Sanat'ın klasik müzik alanında yetenekli genç sanatçıların yurt dışındaki lisans ve yüksek lisans eğitimine destek amacıyla hayata geçirdiği Lale Tara Sanat Bursu'nun bu yılki başvuruları 2 Haziran'da başlayacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, başvurular "www.enkasanat.org" üzerinden 4 Temmuz'da saat 18.30'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Seçici kurulun ön değerlendirmesini geçen adaylar, 4 Ağustos'ta ENKA Oditoryumu'nda yapılacak mülakata davet edilecek.

Uluslararası arenada kendilerine yeni ufuklar açmayı hedefleyen, enstrüman branşında yetenekli genç sanatçıların eğitim hayatına önemli bir destek sağlayacak bursun seçici kurulunda, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası flüt grup şefi ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası solo flütçüsü Bülent Evcil, viyolonsel sanatçısı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dilbağ Tokay, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, piyanist ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Gökhan Aybulus ile ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu yer alacak.

Burs ile ilgili bilgi ve başvuru koşullarına "www.enkasanat.org" adresinden ulaşılabilir.