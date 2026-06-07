Erzurum'da 14 bin 700 seçmenli mahalle, muhtarlık seçimi için sandık başına gitti

BİRİNCİ AZA MUHTAR SEÇİLDİ

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı 14 bin 700 kayıtlı seçmenin bulunduğu Lalapaşa Mahallesi'nde bugün yapılan muhtarlık seçimi için 2 bin seçmen sandık başına gitti. Kullanılan oyların 36'sı geçersiz sayılırken, kesin olmayan sonuçlara göre mevcut muhtarın birinci azası olarak yaklaşık 18 aydır muhtarlık görevini yürüten Recai Arabacı 1013 oy alarak yeni muhtar seçildi. Öte yandan diğer adaylar Emrah Biçer 512, Abdulkadir Dumlu 200, Arzu Tavlaş 150, Abdulkadir Kale ise 89 oy alarak Recai Arabacı'nın gerisinde kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı