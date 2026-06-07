Haberler

Erzurum'da 14 bin 700 seçmenli mahalle, muhtarlık seçimi için sandık başına gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Yakutiye'ye bağlı Lalapaşa Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminde mevcut muhtarın birinci azası Recai Arabacı, 1013 oy alarak yeni muhtar oldu.

BİRİNCİ AZA MUHTAR SEÇİLDİ

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı 14 bin 700 kayıtlı seçmenin bulunduğu Lalapaşa Mahallesi'nde bugün yapılan muhtarlık seçimi için 2 bin seçmen sandık başına gitti. Kullanılan oyların 36'sı geçersiz sayılırken, kesin olmayan sonuçlara göre mevcut muhtarın birinci azası olarak yaklaşık 18 aydır muhtarlık görevini yürüten Recai Arabacı 1013 oy alarak yeni muhtar seçildi. Öte yandan diğer adaylar Emrah Biçer 512, Abdulkadir Dumlu 200, Arzu Tavlaş 150, Abdulkadir Kale ise 89 oy alarak Recai Arabacı'nın gerisinde kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor

Oy verme işlemi tamamlandı! Sandıklar açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Yine Fener'e salladı: Devlet bunun neresinde olacak?
Can Polat cinayetinde 4 tutuklama

Çeşme'deki kanlı pusuda yeni perde: 4 şüpheli cezaevinde
Batmak üzere olan bottaki 48 kişiyi Türkler kurtardı

Ölümün kıyısından dönüş: 48 göçmenin imdadına Türk gemiciler yetişti
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya

Aziz Yıldırım'dan olay tepki: Rezalet ya!
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı

Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı

Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı

1 santimlik yara aylarca geçmedi! Hastaneye gidince şoke oldu