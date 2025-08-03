Ladik'te Temizlik Seferberliği Başlatıldı

Ladik'te Temizlik Seferberliği Başlatıldı
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Ladik Belediyesi, ilçe genelinde temizlik çalışmaları başlattı. Belediye Başkanı Adnan Topal, Akpınar Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, ilçenin daha temiz ve düzenli bir çevreye kavuşması için ekiplerin özveriyle çalıştığını belirtti.

Ladik Belediyesi tarafından ilçe genelinde temizlik çalışması başlatıldı.

Akpınar Mahallesi'nde başlayan çalışmalar ilçe genelindeki bütün mahallelerde devam edecek.

Belediye Başkanı Adnan Topal ile Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Topal, burada yaptığı açıklamada bütün mahallelerde detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek,"

Ekiplerimiz, ilçemizin dört bir yanında daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir çevre için özveriyle sahada görev yapıyorlar. Onları ziyaret ederek çalışmalarını yerinde inceledik. Emeği geçen tüm personelime gönülden teşekkür ediyorum." dedi.???????

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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