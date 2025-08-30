Ladik Belediyesi Kilit Parke Taşı Çalışmalarına Devam Ediyor

Ladik Belediyesi ekipleri, kilit parke taşı döşeme çalışmalarını hafta sonu da sürdürdü.

Belediye Başkanı Adnan Topal, ekiplerin Cüce, Şıhlı ve Karaaptal mahallerinde devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.

Topal, merkez ve uzak mahallerde kilitli parke taşı çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Güzel bir Ladik için mahallerimizi, çamurdan, tozdan kurtarmak, modern ve konforlu bir yaşam sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hizmet belediyeciliği anlayışı ile çıktığımız bu yolda vatandaşlarımızdan aldığımız destekle aslında taş değil, aramızda sevgi örüyoruz." dedi.

Başkan Topal, çalışmalarda emeği geçen personele teşekkür etti.