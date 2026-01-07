Ladik Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
Ladik Belediyesinin 2026 yılının ilk meclis toplantısında, meclis tatil günü, denetim komisyonu seçimi ve huzur hakkı gibi konular ele alındı. Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, 2026'nın bereketli geçmesini diledi.
Ladik Belediyesinin 2026 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan'ın başkanlığındaki toplantıda, 2026 yılında meclisin tatil günü, denetim komisyonu seçimi, meclis başkan vekili ve üyelerinin huzur hakkı, sözleşmeli memurların sözleşmesi konuları ele alındı.
Baştan, 2026 yılının ülkeye ve ilçeye bereketli, huzurlu günler getirmesini temenni etti.
