Haberler

Ladik Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Ladik Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ladik Belediyesinin 2026 yılının ilk meclis toplantısında, meclis tatil günü, denetim komisyonu seçimi ve huzur hakkı gibi konular ele alındı. Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, 2026'nın bereketli geçmesini diledi.

Ladik Belediyesinin 2026 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan'ın başkanlığındaki toplantıda, 2026 yılında meclisin tatil günü, denetim komisyonu seçimi, meclis başkan vekili ve üyelerinin huzur hakkı, sözleşmeli memurların sözleşmesi konuları ele alındı.

Baştan, 2026 yılının ülkeye ve ilçeye bereketli, huzurlu günler getirmesini temenni etti.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı

Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı

Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar tamamen askıya alındı
Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası