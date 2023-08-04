Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'a ziyaretler devam ediyor
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Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan ve Ladik Müftüsü Faruk Uslu tarafından makamında ziyaret edildi. Kaymakam Orhan, Topal'a başarılar diledi ve Topal da ziyaretten memnuniyetini ifade ederek Ladik için çalışacaklarını belirtti.
Ladik Belediye Başkanlığı görevine seçilen Adnan Topal'a ziyaretler devam ediyor.
Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan ve Ladik Müftüsü Faruk Uslu, Topal'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Kaymakam Orhan, Topal'a görevinde başarılar diledi.
Topal, ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Ladik için el birliği ile çalışacaklarını söyledi.
Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel