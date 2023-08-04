Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'a ziyaretler devam ediyor

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan ve Ladik Müftüsü Faruk Uslu tarafından makamında ziyaret edildi. Kaymakam Orhan, Topal'a başarılar diledi ve Topal da ziyaretten memnuniyetini ifade ederek Ladik için çalışacaklarını belirtti.