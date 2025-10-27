Haberler

Laçin'de Filistin'e Destek İçin Yardım Kermesi Düzenlendi

Laçin'de Filistin'e Destek İçin Yardım Kermesi Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Laçin ilçesinde 'ÇEDES Projesi' kapsamında, Filistin'e destek amacıyla yapılan kermeste, yerel okulların eğitimci, veli ve öğrencileri hazırladıkları ürünler ile etkinliğe katkıda bulundu.

Çorum'un Laçin ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında Filistin'e destek amacıyla yardım kermesi düzenlendi.

Laçin Gençlik Merkezi'ndeki kermeste, Laçin Atatürk İlk ve Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulundan eğitimci, veli ve öğrencilerin hazırladığı ürünler satışa sunuldu.

Laçin Gençlik Merkezi Sorumlusu Murat Çetinkaya, AA muhabirine, kermesten elde edilen gelirin Filistin halkı için bağışlanacağını söyldi.

Etkinliğin öğrenciler için önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirten Çetinkaya, "Gençlerimizin sadece akademik değil, ahlaki ve toplumsal değerlere de sahip bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. ÇEDES etkinliği bu anlamda önemli bir farkındalık oluşturdu. Okullarımızın, öğretmenlerimizin ve halkımızın desteğiyle güzel bir birliktelik yaşadık." dedi.

Programa Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan, Laçin İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aksungur, İl ÇEDES Sorumlusu Furkan Türkcan ve Laçin Gençlik Merkezi Sorumlusu Murat Çetinkaya da katıldı.

Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
İBB'ye yönelik veri sızıntısı soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

İstanbulluların uykularını kaçıran iddiada çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Osmaniye'de kardeşlerin av tüfeği ile oyunu kanlı bitti

Çocuklar bilmeden oynadı, sonu kanlı bitti
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Karadeniz derbisinde kazanan yok

Karadeniz derbisinde kıyasıya mücadele! İşte skor
Covid-19 kabusu geri döndü, Frankenstein varyantı Türkiye'de görüldü

Bu belirtilere dikkat! Frankenstein varyantı Türkiye'de de görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.