KYK'dan Bayburt'taki Cinayet İddialarına Yanıt

(ANKARA) - Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), bazı basın yayın organlarında yer alan " Bayburt'ta bulunan Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu'nda cinayet işlendiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK)'dan bazı basın yayın organlarında yer alan, "Bayburt'ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet işlendi" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yurtta barınan bir öğrencinin mescitte tek başınayken kendisine zarar verdiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yapılan muayenenin ardından öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Açıklamada, öğrencinin daha sonra bir arkadaşını arayarak yaşananları anlattığı ve olayın yurttaki bazı öğrenciler tarafından farklı yorumlanarak protesto eylemi başlatıldığı kaydedildi.

Protesto eden öğrencilere gerekli bilgilendirmelerin yapılmasının ardından eylemin sona erdiği belirtilirken, olayla ilgili adli makamlarca inceleme ve soruşturma başlatıldığı vurgulandı.