KwaZulu-Natal Başbakanı Ntuli, Durban'daki göçmen karşıtı şiddet için ordu desteği istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin KwaZulu-Natal Eyalet Başbakanı Thamsanqa Ntuli, Durban kentinde devam eden göçmen karşıtı şiddet olaylarının kontrol altına alınması amacıyla ordunun görevlendirilmesini talep etti.

Güney Afrika devlet televizyonu SABC'nin haberine göre Ntuli, Polis Bakan Vekili Firoz Cachalia ile görüştüğünü ve eyalette kamu düzeninin sağlanması için ordu desteği istediğini açıkladı.

Ntuli, talebinin değerlendirilmekte olduğunu belirterek, diğer bölgelerden polis takviyesi yapıldığını ve gösterileri düzenleyen grupların temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirileceğini bildirdi.

Şiddet olaylarının eyalet ekonomisi üzerindeki olası etkilerine dikkati çeken Ntuli, iş yerlerinin yağmalanması ve mülklere zarar verilmesinin yatırımları ve istihdamı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

KwaZulu-Natal eyalet hükümetinden yapılan açıklamada ise güvenlik güçlerinin olayların yaşandığı bölgelerde görev yapmaya devam ettiği ve kamu düzeninin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Göçmen karşıtı şiddet olayları

Güney Afrika'da sığınma başvurularına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasına karşı 7 Ekim'de başlayan göçmen karşıtı gösteriler, ertesi gün Johannesburg ve Durban kentlerinde şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Güney Afrika Polis Teşkilatı (SAPS), 8 Ekim'de Johannesburg'un Soweto bölgesinde 10, Durban kentinde ise 14 aracın kundaklandığını açıklamıştı.

Gösteriler sırasında yabancı uyruklu kişilere ait bazı iş yerleri yağmalanırken, olayların ardından güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Durban'da 9 Ekim'de de devam eden gösteriler sırasında bazı binalar ve araçlar ateşe verilmiş, polis göstericileri dağıtmak için müdahalede bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı, şiddet olaylarının ardından Anayasa Mahkemesinin kararını uygulamak amacıyla 28 Eylül'de sığınmacı kabul merkezlerine gönderdiği talimatı geri çekmişti.

Kaynak: AA