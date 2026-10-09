Haberler

KwaZulu-Natal Başbakanı Ntuli, Durban'daki göçmen karşıtı şiddet için ordu desteği istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KwaZulu-Natal Eyalet Başbakanı Thamsanqa Ntuli, Durban'da süren göçmen karşıtı şiddet olaylarının kontrol altına alınması için ordunun görevlendirilmesini talep etti. Ntuli, yağmalama ve mülklere zararın yatırım ve istihdamı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin KwaZulu-Natal Eyalet Başbakanı Thamsanqa Ntuli, Durban kentinde devam eden göçmen karşıtı şiddet olaylarının kontrol altına alınması amacıyla ordunun görevlendirilmesini talep etti.

Güney Afrika devlet televizyonu SABC'nin haberine göre Ntuli, Polis Bakan Vekili Firoz Cachalia ile görüştüğünü ve eyalette kamu düzeninin sağlanması için ordu desteği istediğini açıkladı.

Ntuli, talebinin değerlendirilmekte olduğunu belirterek, diğer bölgelerden polis takviyesi yapıldığını ve gösterileri düzenleyen grupların temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirileceğini bildirdi.

Şiddet olaylarının eyalet ekonomisi üzerindeki olası etkilerine dikkati çeken Ntuli, iş yerlerinin yağmalanması ve mülklere zarar verilmesinin yatırımları ve istihdamı olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

KwaZulu-Natal eyalet hükümetinden yapılan açıklamada ise güvenlik güçlerinin olayların yaşandığı bölgelerde görev yapmaya devam ettiği ve kamu düzeninin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Göçmen karşıtı şiddet olayları

Güney Afrika'da sığınma başvurularına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasına karşı 7 Ekim'de başlayan göçmen karşıtı gösteriler, ertesi gün Johannesburg ve Durban kentlerinde şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Güney Afrika Polis Teşkilatı (SAPS), 8 Ekim'de Johannesburg'un Soweto bölgesinde 10, Durban kentinde ise 14 aracın kundaklandığını açıklamıştı.

Gösteriler sırasında yabancı uyruklu kişilere ait bazı iş yerleri yağmalanırken, olayların ardından güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Durban'da 9 Ekim'de de devam eden gösteriler sırasında bazı binalar ve araçlar ateşe verilmiş, polis göstericileri dağıtmak için müdahalede bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı, şiddet olaylarının ardından Anayasa Mahkemesinin kararını uygulamak amacıyla 28 Eylül'de sığınmacı kabul merkezlerine gönderdiği talimatı geri çekmişti.

Kaynak: AA
Real Madrid'de Mbappe krizi

Bu görüntü olay çıkarttı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Güllü davasında karar günü! İstenen ceza açıklandı, Tuğyan ağlıyor
Trabzonspor'da ana hedef Gedson Fernandes

Süper Lig'de dördüncü Gedson Fernandes dönemi: Görüşmeler başlıyor
Fuat Oktay, Afgan öğrencilerle Meclis'te bir araya geldi

Afgan öğrenciler Meclis'te: Sizler misafir değil, ev sahibisiniz
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Güllü'nün kızı için karar: İşte verilen ceza

Ukrayna'da kan donduran görüntü! 74 yaşındaki kadını yere savurdu

Bunu yapan insan olamaz!
Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti

Ülkenin 54 yıllık ünlü cips markası iflas etti
Aydın'da tur otobüsüyle uçurumdan yuvarlanan minibüs bu hale geldi! 2 ölü, 9 yaralı

Uçurumdan yuvarlanan minibüs bu hale geldi