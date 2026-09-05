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KVKK'den uçak internetine 90 bin lira ceza

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- KVKK'nin kararında, uçakta internet kullanımı için verilerin işlenmesine yönelik açık rıza verilmesinin zorunlu tutulması uygulamasının "hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk" ilkesini ihlal ettiği kaydedildi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ( Kvkk ), uçak yolculuğunda internet kullanmak isteyen yolcuya, verilerinin işlenmesi adına açık rıza vermesini zorunlu tutan internet servis sağlayıcısına 90 bin lira idari para cezası uyguladı.

Kvkk'nin kararına göre, uçak içi internet kullanmak isteyen bir yolcuya, kişisel verilerinin işlenmesi adına açık rıza vermesi zorunlu tutuldu. Verilerinin işlenmesini istemeyen, uygulamaya itiraz eden yolcu, KVKK'ye şikayette bulundu.

Şikayeti değerlendiren KVKK, kanuna aykırı şekilde açık rıza isteyenin havayolu şirketi değil, internet servis sağlayıcısı olduğunu tespit ederek, ilgiliye 90 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

KVKK'nin kararında, internet kullanımı için yapılan sözleşmenin "açık rıza vermeye yönlendirme" olduğu, bunun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırılık teşkil ettiği belirtildi. Açık rıza dışındaki diğer işleme şartlarının da kanunda yer aldığı aktarılan kararda, internet servis sağlayıcısının uygulamasının "hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk" ilkesini ihlal ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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