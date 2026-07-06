Yurdun kuzeydoğu kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Yurdun kuzeydoğu kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin'de, yarın ise Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.