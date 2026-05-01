Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda gençlere jandarmanın görevleri, eğitim süreçleri ve kariyer imkanları anlatıldı

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığınca, Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (KUDAKAF 26) açılan stantlarda jandarma olmak isteyen gençlere teşkilatın modern kabiliyetleri ile uzmanlaşmış birimleri tanıtıldı.

Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen KUDAKAF 26'da İl Jandarma Komutanlığınca açılan stantlar yoğun ilgi gördü.

Katılımcılara Jandarma Komando Özel Harekat birliklerinin her türlü iklim ve arazi koşullarındaki üstün operasyonel kabiliyetleri, Jandarma Arama Kurtarma ile Sualtı Arama Kurtarma timlerinin hayat kurtaran profesyonel müdahaleleri, hassas burunlu hizmet köpeklerinin yürüttüğü kritik operasyonel destek faaliyetleri, kriminal ve teknik birimlerin adli süreçlere sunduğu bilimsel ve teknolojik katkılar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisince yürütülen eğitim ve personel temin faaliyetleri anlatıldı.

Patlayıcı madde imha timleri, bomba imha elbisesi ve jammer sistemlerinin de tanıtıldığı fuar vesilesiyle, gençlerin jandarma teşkilatını tanımaları hedeflendi.

"Jandarma Genel Komutanlığı, öncü bir kurumdur"

İl Jandarma Komutanlığı İdari Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, KUDAKAF 26'da jandarma teşkilatının köklü devlet geleneğini, modern kabiliyetlerini ve uzmanlaşmış birimlerini tanıttıklarını söyledi.

Katılımcıların fuar süresince teşkilatın dinamik yapısını ve sunulan geniş hizmet yelpazesini de yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirten Yılmaz, milletin huzuru ve güvenliği için canla başla görev yapan jandarma teşkilatında yer almak isteyen tüm gençleri aralarına beklediklerini dile getirdi.

Temel gayelerinin geleceğin teminatı gençlere jandarma çatısı altındaki onurlu kariyer imkanlarını tanıtmak, vatan hizmetinin kutsiyetini aktarmak ve bu şerefli görevi gelecekte birlikte omuzlamak olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"187 yıllık geçmişiyle tarihe kök salan hizmet anlayışını sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı, yalnızca bir kolluk kuvveti değil 'Halkın huzuru, devletin güveni' ilkesini benimsemiş, geleneksel değerlerini modern teknolojiyle harmanlayan öncü bir kurumdur. Bu fuar vesilesiyle gençlerimizin, jandarma teşkilatını yalnızca bir devlet kurumu olarak değil disiplin, fedakarlık ve vatan sevgisiyle kenetlenmiş büyük bir aile olarak tanımalarını hedefliyoruz."