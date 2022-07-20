Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 1 kişi yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kavacık istikametine giden Orhan Kara'nın kullandığı 34 TJ 3135 plakalı motosiklet, Beykoz mevkisinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran Barış Erdem'in kullandığı 68 AK 570 plakalı panelvana çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Orhan Kara yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Motosiklette meydana gelen yangın itfaiye görevlilerince söndürüldü. Kazaya karışan araç ve motosiklet, çekiciyle yoldan kaldırıldı. AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel Barış Erdem Orhan Kara Motosiklet Marmara Güncel Haberler

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