Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki 11 ölümlü kazada savcı 4 sanığa 2-15 yıl hapis istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 28 Aralık 2023'te 11 kişinin hayatını kaybettiği, 62 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davada savcılık mütalaasını verdi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında 2 sanık ve 2 müşteki avukatı hazır bulundu, mazeret dilekçesi sunan diğer taraf avukatları ise duruşmaya katılmadı.

Tutuksuz sanık tır şoförü O.K'nin avukatı, mahkeme heyetine, müvekkilinin mesleğinden dolayı yurt dışına çıkması gerektiğini, bundan dolayı hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar H.Ö, S.S, O.K. ve H.Y'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Tır şoförü O.K'nin yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmeden mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

Süreç

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 28 Aralık 2023'te, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyan araçların da aralarında olduğu 3'ü otobüs, 1'i tır 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan biri ise 17 Ocak 2024'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ve tır şoförü O.K, Adapazarı Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmiş, E.A, H.A. ve M.D. Cumhuriyet Savcılığındaki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerden 50 ACU 195 plakalı Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait otobüsün sürücüsü H.Ö, Ankara-İstanbul seferini yapan Kamil Koç'a ait 34 CYN 109 plakalı otobüsün şoförü S.S. ile 01 ZT 460 plakalı tırın sürücüsü O.K, çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmış, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Mahkeme heyeti, H.Ö, S.S, O.K. hakkında açılan davanın 20 Eylül 2024'te yapılan ilk duruşmasında sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti.

Kazada ölen Hüseyin Kamil Yıldız'ın eşi Merve Yıldız'ın avukatı, ilk duruşmada, hafif ticari aracın direksiyon ve güneşliğindeki DNA'ların aynı araçtaki Hüseyin Kamil Yıldız'ın amcası H.Y'nin DNA'ları ile karşılaştırılmasını istemiş, Adli Tıp raporunda kan örneklerinin H.Y. ile eşleştiği belirlenmişti. H.Y. hakkında açılan dava da bu dosyayla birleştirilmişti.

Kaynak: AA