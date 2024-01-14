Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde jandarma ekiplerince kış lastiği denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolun Kocaeli geçişinde 6 uygulama noktası oluşturdu.

Kış lastiği denetimini yoğunlaştıran ekipler, özellikle yolcu otobüsleri ile yük taşıyan tırları durdurarak lastiklerini kontrol etti. Ayrıca, sürücülere kış lastiğinin önemi hakkında bilgi verildi.

Araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, denetim faaliyetlerinin süreceği belirtildi.