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Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun çarptığı tabela devrildi; yol trafiğe kapatıldı

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun çarptığı tabela devrildi; yol trafiğe kapatıldı
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Sarıyer'de, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında seyir halindeki hafriyat kamyonu yoldaki yönlendirme tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınları Uskumruköy çıkışında, seyir halindeki hafriyat kamyonu yolda bulunan yönlendirme tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapatılırken, kamyonun dorsesi ve tabelaya ait parçalar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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