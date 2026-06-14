Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun çarptığı tabela devrildi; yol trafiğe kapatıldı

SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınları Uskumruköy çıkışında, seyir halindeki hafriyat kamyonu yolda bulunan yönlendirme tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle Anadolu Yakası istikameti trafiğe kapatılırken, kamyonun dorsesi ve tabelaya ait parçalar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı